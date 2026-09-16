’Feito Pipa’ é o representante brasileiro por vaga no Oscar Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
A Academia Brasileira de Cinema revelou nesta quarta-feira (16) que o longa-metragem "Feito Pipa", de Allan Deberton, será o representante brasileiro na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027.
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Lázaro Ramos comemorou escolha da Academia Brasileira de Cinema - Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos faturou prêmio no Festival de Gramado por 'Feito Pipa' - Reprodução/Instagram
'Feito Pipa' é o representante brasileiro por vaga no Oscar - Reprodução/Instagram
A produção acompanha a jornada de Gugu (Yuri Gomes), um menino de 12 anos apaixonado por futebol e dança que vive no sertão do Ceará com a avó, Dilma (Teca Pereira). O garoto vê sua realidade mudar quando a saúde da familiar começa a se fragilizar devido ao avanço do Alzheimer. Com medo de morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos), o menino decide esconder de todos a condição da idosa.
O anúncio dos indicados à premiação acontecerá no dia 21 de janeiro por meio de uma transmissão ao vivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Já a cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para o dia 14 de março.
Nas redes sociais, Lázaro Ramos celebrou a escolha da Academia Brasileira de Cinema para a disputa pela vaga no Oscar. "Dentro de tantos filmes bons que a gente teve esse ano, um monte de filme legal, um monte de trabalho rico, valioso, precioso, o 'Feito Pipa' foi selecionado pra tentar esse caminho aí, que é um caminho que, na verdade, começa em casa, né? Da gente mesmo valorizar o nosso cinema", disse ele. 
Feito Pipa" foi o longa-metragem mais premiado na 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado em agosto. A produção levou os troféus de Melhor Direção, Melhor Atriz para Teca Pereira, Melhor Ator Coadjuvante para Lázaro Ramos e Melhor Filme pelo Júri Popular, além de Menção Honrosa para Yuri Gomes.

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Neste ano, "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho, concorreu em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura), mas não levou nenhum troféu.