’Feito Pipa’ é o representante brasileiro por vaga no Oscar Reprodução/Instagram
Academia Brasileira de Cinema anuncia representante por vaga no Oscar
'Feito Pipa', de Allan Deberton, vai disputar uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional
Academia Brasileira de Cinema anuncia representante por vaga no Oscar
'Feito Pipa', de Allan Deberton, vai disputar uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional
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