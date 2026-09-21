Brad Pitt em novo trailer Reprodução/YouTube
O longa-metragem terá a direção de David Fincher (“Clube da Luta”) e o roteiro por Quentin Tarantino (“Bastardos Inglórios”), que esteve à frente do primeiro filme. O projeto é produzido pela plataforma da Netflix, e tem estreia prevista para o streaming no dia 23 de dezembro.
Em publicação nas redes sociais, a Netflix celebrou o retorno do personagem do ator norte-americano, e explicou que a história seguirá 8 anos após o primeiro filme: “Brad Pitt está de volta como Cliff Booth. Só que dessa vez é 1977 e uma Hollywood bem diferente”.
Entre os comentários, fãs demonstraram animação com o novo projeto. Um internauta afirmou: “Eu sou um homem simples, para mim qualquer coisa que tenha Led Zeppelin envolvido, eu estarei lá”. Enquanto outro, comemorou “Roteiro do Tarantino dirigido pelo David Fincher, não tem como dar errado”. Alguns exclamaram: “Te amo, Netflix”.
O artista venceu um Oscar por sua interpretação de Cliff Booth em 2020, como Melhor Ator Coadjuvante. "Era Uma Vez em... Hollywood" foi o nono filme da cinematografia de Tarantino, e recebeu 10 indicações à premiação da Academia de Cinema. A obra também foi ganhadora na categoria de Direção de Arte.
O primeiro filme segue Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), um ator em crescente declínio de sua carreira que tenta alcançar um novo sucesso em Hollywood junto de seu amigo e dublê, Cliff Booth (Brad Pitt). Durante esta jornada, eles encontram personalidades da indústria do cinema, e até mesmo Sharon Tate (Margot Robbie), Roman Polanski (Rafal Zawierucha), e a família de Charles Manson (Damon Herriman).
Nomes como Elizabeth Debicki (“Tenet”), Scott Caan (“Hawai 5-0”), Carla Gugino (“Watchman”), Yahya Abdul-Mateen II (“Magnum”) e Peter Weller (“Robocop”) integram o elenco de "As Novas Desventuras de Cliff Booth" ao lado de Pitt.
A sequência, ainda, irá ganhar uma adaptação em formato de livro, escrita por Quentin Tarantino. O romance homônimo terá lançamento nos Estados Unidos em 8 de dezembro, pela editora HarperCollins. O cineasta já havia transformado o primeiro longa, “Era Uma Vez em... Hollywood” em livro, na época de sua estreia, em 2019. A continuação da obra não tem previsão de publicação no Brasil.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.