José Loreto e Nanda Marques em novo cartazReprodução/Instagram
A produção conta com a direção de Hugo Prata e Felipe Novaes, dupla responsável pelo documentário“Chorão: Marginal Alado” (2019). A trama retrata a trajetória de Chorão, líder da banda, que ganhou grande influência no final da década de 1990, com músicas que trazem sonoridades do rock, reggae e rap. O cantor faleceu aos 42 anos, em março de 2013, devido a uma overdose.
José Loreto, de 42 anos, assume o papel do artista na cinebiografia. Com sua interpretação de Chorão, ele já alcançou o Kikito de Melhor Ator no Festival de Gramado de 2026, onde o projeto teve sua première mundial, integrando a Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros.
Ele, ainda, celebrou o novo cartaz em publicação nas redes sociais. “Feliz em compartilhar com vocês em primeira mão o cartaz oficial do filme 'Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?'”.
“O filme conta a trajetória do líder do Charlie Brown Jr. e mostra o homem por trás do ídolo. Em Santos, entre o skate e os palcos, foi nesse encontro de amor com Grazon, rebeldia e vulnerabilidade que nasceram músicas capazes de traduzir uma geração. Tem voz que não some. Ela fica na trilha da vida, no fone de ouvido, no verão que a gente achou que nunca ia acabar. Para quem cantou junto e para quem ainda vai descobrir, prepare o coração”, contou.
Entre os comentários, fãs revelaram animação com a produção. Uma internauta afirmou: “Estou vivendo só pra ver esse filme”; enquanto outra falou sobre caracterização do personagem, “Loreto ficou idêntico ao Chorão”. Alguns exclamaram “Ansiosa”, “Preciso ver” e “Contando os dias”.
Nanda Marques também aparece em nova imagem ao lado de Loreto. A atriz irá interpretar Gaziela Gonçalves, a parceira de Chorão, no longa-metragem. “Toda boba com o cartaz do filme”, disse em publicação no Instagram.
O filme é produzido pela Bravura Cinematográfica, com coprodução da Globo Filmes, e distribuição da Downtown Filmes. “Se não eu, quem vai fazer você feliz?" tem previsão de lançamento para março de 2027.
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