Indicados ao Emmy Internacional 2026 foram revelados Reprodução/Instagram
Entre alguns dos destaques da premiação, estão projetos brasileiros, como a produção “Garota do Momento”, da TV Globo, que concorre em “Melhor Telenovela”. Já o documentário esportivo, “Baila Vini”, que remonta a trajetória do jogador de futebol Vini Jr., também representa o país na competição internacional, participando em categoria.
A cerimônia acontece após o Emmy Awards 2026, que celebrou os principais projetos da TV dos Estados Unidos, no dia 14 de setembro. Na edição deste ano, a série "O Segredo de Widow's Bay" alcançou um recorde de vitórias no evento, ao conquistar 14 estatuetas. Outro grande ganhador da noite foi “O Estúdio” com 13 títulos.
O líder de nomeações ao prêmio, concorrendo em 25 categorias, "The Pitt" empatou com "DTF. St. Louis", com 7 vitórias.
Confira os indicados ao Emmy Internacional 2026:
Melhor Programa Artístico
"Copy + Paste + Steal"
"Der Talentierte MR. F"
"Live Aid at 40: When Rock 'n' Roll Took on the World"
"Passinho Foda - O Corre por trás da Dança"
Melhor Ator
Javier Cámara em "Yakarta"
Ricardo Darín em "The Eternaut"
Ian Roberts em "A Kind of Madness"
Bobby Schofield em "Unforgivable"
Melhor Atriz
Mona Mina Leon em "Holy Sh!t"
Bárbara Mori em "Lucca's World"
Park Ji-Hyun em "You and Everthing Else"
Sheridan Smith em "I Fought The Law"
Melhor Comédia
"División Palermo" - Segunda Temporada
"Man VS Baby"
"Old Dog, New Tricks"
"Vir Das: Fool Volume"
Melhor programa de atualidades
"Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 days in july"
"Arte Reportage: My Father's Hair"
"Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War"
"Profissão Repórter: Feminicídio"
Melhor Documentário
"Louis Theroux: The Settlers"
"Marcial Maciel: El Lobo de Dios"
"One 'orphan' Every Hour"
"Opiodes, Business & Addiction"
Melhor Série de Drama
"A Thousand Blows"
"Carême"
"Menem"
"Real Kashmir Football Club"
Melhor Programa Infantil Animado
"Irmão do Jorel" - Quinta Temporada
"Lenas Hof"
"My Melody & Kuromi"
"The Scarecrows' Wedding"
Melhor Programa Infantil Factual ou de Entretenimento
"Horrible Science"
"Mitateru-Phose: Let's Change Perspectives!"
"Nysgjerrige Noah"
"Terceirão"
Melhor Programa Infantil: Live-action
"31 minutos: Calurosa Navidad"
"De Achterblijvers"
"Dexter Procter The Ten Year Old Doctor"
"Love At First Spike"
Melhor Noticiário
"Fantástico: Retorno à Terra Yanomami"
"Lembra-te de Mim"
"Missing In Gaza"
"The World: 24 hous in the Kill Zone"
Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro
"Ed Stafford's Rite Of Passage"
"Educating Yorkshire" - Segunda Temporada
"La Peor Vuelta Al Mundo"
"LoupsGarous" - Segunda Temporada
Melhor Série Curta-metragem
"De Klas Van 2000"
"Jornada da Vida: Rio Mekong"
"Peoplewatching" - Terceira Temporada
"Tatsuki Fujimoto 17-26"
Melhor Documentário Esportivo
"Baila, Vini"
"Temps Mort"
"The Philipstown Wirecar Grand Prix"
"Tom Daley: 1.6 seconds"
Melhor Telenovela
"Garota do Momento"
"Leyla"
"Uzak Sehir"
"Valle Salvaje" - Segunda Temporada
Melhor Telefilme ou Minissérie
"Anatomía de Un Instante"
"Hyper Knife"
"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente"
"Prisoner 951"
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