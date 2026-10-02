Rafael Infante, Cleo Pires, Tony Ramos e Gloria Pires integram o elenco de ’Se eu Fosse Você 3’ - Rodrigo T.Ribeiro / Agência O DIA

Rafael Infante, Cleo Pires, Tony Ramos e Gloria Pires integram o elenco de ’Se eu Fosse Você 3’ Rodrigo T.Ribeiro / Agência O DIA

Publicado 02/10/2026 12:29

O cinema brasileiro ganha, a partir de 8 de outubro, mais um capítulo de uma franquia que conquistou o público. "Se Eu Fosse Você 3" reúne novamente Gloria Pires e Tony Ramos em uma nova aventura, com muitas situações engraçadas, emoção e mensagens sobre a importância de se colocar no lugar do outro.

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A coletiva de imprensa do filme foi realizada nesta sexta-feira (2), no Armazém Utopia, no Rio de Janeiro, com a presença de integrantes do elenco e da equipe. À frente da direção está Anita Barbosa, que destacou a preocupação em preservar a identidade dos filmes anteriores sem simplesmente repetir a fórmula.



Segundo a diretora, o terceiro filme amplia a ideia central da franquia. A troca continua presente, mas não está restrita à mudança de corpos. A proposta agora é trabalhar também a capacidade de enxergar o mundo a partir do lugar do outro e compreender diferentes perspectivas.



Um dos desafios foi justamente fazer com que Gloria Pires e Tony Ramos interpretassem os personagens um do outro sem transformar esse processo em uma caricatura. Para Anita, o trabalho exigiu preparação, ensaios e atenção aos detalhes.



Na coletiva, Gloria e Tony relembraram momentos marcantes dos filmes anteriores. Entre as lembranças, apareceu a famosa cena das embaixadinhas, protagonizada por Glória no primeiro longa. A atriz contou que precisou fazer aulas para aprender o movimento. "Eu fui fazer aula e aprender embaixadinha. Cena icônica."



Tony também entrou na lembrança e falou sobre a diversão que marcou sua experiência desde o primeiro filme. "Me diverti muito gravando. E no primeiro filme eu me diverti", afirmou o ator, que recordou ainda uma das situações cômicas de seu personagem: "Meu personagem faz gol de bunda."



Para Tony, o humor, porém, precisa estar acompanhado de uma boa história. O ator destacou a importância de uma narrativa que sustente as situações engraçadas e faça com que o público continue envolvido com os personagens. Vinte anos depois do primeiro filme, a nova produção procura preservar justamente essa conexão construída com o público, ao mesmo tempo em que apresenta novas questões e situações para os personagens.



A diretora também ressaltou o trabalho de preparação dos protagonistas para que a troca de papéis tivesse naturalidade. A ideia, segundo Anita, não era simplesmente fazer Gloria interpretar um homem ou Tony interpretar uma mulher, mas fazer com que cada um incorporasse a personalidade e os detalhes do personagem do outro.



Com humor, aventura e novas situações, "Se Eu Fosse Você 3" chega aos cinemas apostando novamente na química entre os atores e na identificação do público com uma história sobre relacionamento, diferenças e a difícil tarefa de olhar a vida pelo ponto de vista do outro.





'Eu sou fã da Marta'

Durante divulgação de "Se Eu Fosse Você 3", Gloria falou sobre a jogadora Marta ao relembrar a cenas das embaixadinhas, no primeiro filme da franquia. "Eu sou fã da Marta."

A artista contou que precisou fazer aulas para aprender a dominar a bola e falou sobre a importância de mulheres terem referências no esporte. "Eu vi outro dia falando da Marta, porque eu sou fã da Marta. Eu não acompanho futebol, mas eu acho a Marta uma coisa fantástica, porque ela é totalmente fora da curva, pelo talento dela", afirmou a atriz.



Glória contou que se emocionou ao assistir a uma entrevista da jogadora brasileira em que Marta falou sobre não ter tido uma figura feminina para se inspirar no início da carreira. "Eu vi em uma entrevista dela, muito emocionada, falando que ela não teve essa figura para se inspirar. E que o maior orgulho dela hoje é ser essa imagem para todas essas mulheres que têm talento, que têm potencial e que não precisam mais desistir", disse.



A atriz destacou que, para ela, a importância dessa representatividade está justamente em mostrar às novas gerações que é possível acreditar nos próprios sonhos. "Eu acho que a mensagem que qualquer menina que tenha qualquer sonho, você pode, independentemente do que dizem", afirmou.



Na sequência da conversa, Cleo Pires ampliou o debate para a questão de gênero e falou sobre como o tema vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões da sociedade, concordando com a importância de ampliar as possibilidades para mulheres. A lembrança das embaixadinhas, portanto, acabou indo além da nostalgia. Uma cena criada para provocar humor no primeiro "Se Eu Fosse Você" foi retomada duas décadas depois em uma conversa sobre referências, representatividade e as novas gerações.



