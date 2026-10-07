História de Leandro e Leonardo vai virar filme - Reprodução

História de Leandro e Leonardo vai virar filmeReprodução

Publicado 07/10/2026 19:44

A história de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil será retratada nas telonas. A cinebiografia "Não Aprendi Dizer Adeus" vai acompanhar a trajetória dos irmãos Leandro e Leonardo desde a infância humilde na roça, em Goianápolis (GO), até o sucesso nacional.

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Com direção de Jayme Monjardim, as gravações do projeto estão previstas para começar em novembro. O roteiro do longa-metragem é assinado por Péricles Barros e Letícia Wierzchowski, a produção será realizada pela Accorde Filmes em parceria com a Paris Filmes.

O elenco principal do filme também foi definido. Eduardo Borelli foi o escolhido para viver Leandro nos cinemas, enquanto André Luiz Frambach interpretará Leonardo. "Primeiro trabalho da vida com 8 anos: 'Por Toda Minha Vida - Leandro e Leonardo': Leandro. 29 anos: Leonardo", celebrou o marido de Larissa Manoela.

O título da cinebiografia faz referência direta a um dos maiores sucessos da dupla: a canção "Não Aprendi Dizer Adeus", lançada em 1991. A faixa ganhou um significado ainda mais profundo com a morte de Leandro, vítima de um tumor de Askin, um câncer raro e agressivo na região torácica.

Trajetória

Os irmãos Leandro & Leonardo iniciaram a carreira em 1983 e se tornaram um dos maiores fenômenos da história da música brasileira. Com um estilo romântico, a dupla explodiu nacionalmente em 1989 com o hit "Entre Tapas e Beijos". Nos anos seguintes, os artistas colecionaram recordes e venderam mais de 35 milhões de discos.

O álbum de 1990 alcançou a histórica marca de 3 milhões de cópias impulsionado por faixas como "Pense em Mim", "Desculpe, Mas Eu Vou Chorar", "Talismã" e "Eu Juro". O último álbum de estúdio da dupla foi "Um Sonhador", lançado cerca de um mês após o falecimento de Leandro.

Após a perda do irmão, Leonardo seguiu em carreira solo a partir de 1999 com o álbum "Tempo", que vendeu mais de 1 milhão de cópias. O cantor manteve o topo das paradas com hits como "Mano" e, nas décadas seguintes, consolidou seu sucesso com projetos marcantes como o "Cabaré".