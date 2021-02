Tatá Werneck reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 10:51 | Atualizado 02/02/2021 10:52

Rio - As situações depreciativas a que o participante Lucas Penteado vem passando no "BBB 21" seguem dando o que falar nas redes sociais. Após o fim do programa desta segunda-feira, em que foi promovido o "Jogo da Discórdia", Tatá Werneck falou sobre o assunto no Twitter. A humorista, no entanto, não citou nomes.

"Se as pessoas são capazes de massacrar alguém por um erro na frente de milhões de pessoas, com esse nível de crueldade, imagina o quanto esse abuso psicológico não acomete outras milhares em silêncio", disse Tatá.

Os seguidores de Tatá concordaram com sua reflexão sobre o assunto. "Estou só esperando começar a aparecer relatos de pessoas que trabalharam ou conviveram com essa mulher", disse uma pessoa, se referindo a Karol Conká.

"Existe um ditado alemão que diz: ‘Se há dez pessoas numa mesa, um nazista chega e se senta, e nenhuma pessoa se levanta, então existem onze nazistas numa mesa”. Não se pode tolerar o intolerável. Saia da Mesa isso serve pra qualquer situação", comentou outro internauta.