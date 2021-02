Lumena se exalta com Lucas Penteado Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:21 | Atualizado 04/02/2021 08:55

Rio - Lumena perdeu a paciência com Lucas Penteado, na noite desta quarta-feira, pouco antes da festa do "BBB 21". O ator estava na cozinha com Gilberto quando a psicóloga começou a dizer que não foi ao programa para fazer narrativa de sofrimento.

"Não vim pra narrativa de sofrimento, narrativa eu sei o que é, meu irmão. O corre é outro. O corre é buscar felicidade, não é sanar sofrimento. Sofrimento todo mundo sabe que preto passa. O corre é outro e é melhor pegar logo a visão. Já to sem paciência pra ser feita de otária por molecagem", disse a psicóloga.

Conforme ia dando sua "palestra", Lumena foi alterando o tom de voz e ficando cada vez mais agressiva. "Já fui muito feita de otária, moleque. Não respeita a felicidade do outro, quer estragar...", disse. Lucas então perguntou: "Eu? É pra mim, preta?".

Lumena respondeu aos berros. "Se a carapuça serviu, meu parceiro, só lamento por você. É muito cara a minha felicidade, custa muito caro", disse.

Lucas apenas se levantou e deixou a cozinha, onde antes estava tranquilamente conversando com Gilberto. Com a saída de Lucas, Lumena começou a falar mal do ator para Gil. "Veio fazer performance de militante da vez (...) Ele, na subjetividade dele é todo cagado. Ele é todo cagado na subjetividade dele. Então eu falei, 'olhe você na sua subjetividade, você precisa olhar pro seu espelho porque seu espelho tá todo destroçado. Sua palavra é uma, sua prática é outra.' Isso é escancarado", disse a psicóloga.