18/02/2021

Projota e Karol Conká estavam na cozinha VIP do "BBB 21" analisando o comportamente da colega, Lumena. O rapper contou que o comportamento da sister está muito forçado e isso está o incomodando, ele também relembrou a postura da sister no jogo da discórdia, falando de Carla Diaz.

"No jogo da discórdia foi muito exagerado, ela vem com ódio. Se o Di saiu por rigidez, imagina ela". Karol então comentou: "A gente tá criticando a Carla e ela (Lumena) tá fazendo pior". "Talvez", respondeu Projota, e acrescentou: "Muito radical. Com a gente ela ataca as pessoas, mas eu vejo ela tentando uma aproximação. Quando a gente tá na cozinha e ela lá na sala com os outros, escuto ela falando 'energia estranha, né?' (...) Ela tá um pouco perdida, mesmo".