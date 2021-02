Fiuk e Thais se beijam e formam o primeiro casal do BBB 21 Reprodução / TV Globo

04/02/2021

Rio - O primeiro beijo do 'BBB 21' finalmente saiu , mas parece que tem muita gente que não está shippando o casal Fiuk e Thaís. Apesar da torcida inicial, muitos fãs se decepcionaram com o casal por não ter se posicionado durante as confusões envolvendo Karol Conká. Até mesmo a influenciadora digital Thaynara OG resolveu alfinetar os dois após assistir a cena do primeiro beijo. "Meu cabelo tem mais química que esse beijo", escreveu a apresentadora em suas redes sociais.

Por outro lado, até os responsáveis pela administração do perfil de Thaís nas redes sociais não querem associar a imagem da sister a Fiuk. Os administradores da página do cantor propuseram uma parceria e a resposta da conta de Thaís foi "depende. É a Cleo Pires aí?".

E sobrou até para Fábio Jr., pai do cantor, conhecido pelo jeito galanteador. Espectadores do reality fizeram o nome de Fábio ser um dos assuntos mais comentados dessa quinta-feira. Entre as brincadeiras está o "pray for Fábio Jr.", "reze por Fábio Jr." em português, que faria referência à decepção do cantor em perceber que o filho não seria tão bom em conquistas quanto ele. Agora resta saber se o casal vai continuar junto na casa e se o público vai começar a torcer por essa união.



Pray for fabio jr pic.twitter.com/jL3OSs0s2T — Xuniinn (@Marioo_Junior) February 4, 2021

fiuk alem de chato e inconveniente eh FROUXO



fabio jr chora neste momento



e em depoimento diz: #BBB21 pic.twitter.com/Cma5OTI6gS — ste (@etserbu) February 4, 2021

