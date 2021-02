Karol Conká reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 06:00

Rio - Agora complicou. Após a advogada Juliette Freire falar que pretende deixar a casa do 'BBB 21', a família e a equipe dela foram ao Instagram para repudiar os recentes acontecimentos do reality show. Em especial, o tratamento e as ofensas ditas pela rapper Karol Conká. Eles ainda agradeceram o apoio dado pelo ator Lucas Penteado, que aconselhou a advogada a não sair do jogo.



"Só é entretenimento até onde diverte. Quando o humor tem nome de deboche, perde a graça. Quando o deboche tenta 'tombar' os nossos sonhos, é desleal. Juliette pensou em pedir pra sair do programa essa manhã. Obrigada pela força, Lucas Penteado", começou dizendo a publicação, completando que os dez dias de convivência estão sendo psicologicamente cansativos. "Não tem mais graça e nós definitivamente exigimos respeito", escreveu o perfil.



Para finalizar, a equipe da sister ainda citou a música 'Tombei', da participante Karol Conká, acusada de perseguir Juliette: "'As minhas regras vão te causar um efeito', diz aquela música. Missão cumprida, estão causando. E é, no mínimo, uma pena que seja tão negativo".



Ofensas

A declaração de Juliette sobre abandonar o 'BBB' surgiu ao final da festa que aconteceu na madrugada desta quarta para quinta-feira. A advogada pediu silêncio aos brothers para que ela pudesse dormir. Como resposta, a rapper Karol Conká cantou uma música com ofensas à advogada.



Irritada com a situação, Juliette se dirigiu ao confessionário para sair do reality e desabafou com Lucas Penteado e Gilberto. "Isso já está passando de brincadeira, de engraçado para uma coisa pior. Eu não quero mais isso, eu não vim para isso". Para tranquilizar a advogada, Lucas aconselhou que ela esperasse o dia amanhecer: "Amanhã de manhã a gente pensa nisso. Olha para mim... Amanha de manhã é outro dia". Durante a festa, ela já havia chorado sozinha no quarto.



Antipatia

A antipatia de Karol em relação a Juliette é real: ontem de tarde, ela chegou a deixar claro para Gilberto que não vai mesmo com a cara da sister, durante uma conversa com o pernambucano na despensa. Disse que não tem nada para falar com ela.



"Ela me deixa toda perturbada, eu nunca vi uma coisa assim na minha vida. Foi a primeira vez aquele dia, de ver uma pessoa oscilar em 7 segundos. Eu fico assustada, não sei o que eu faço", disse Karol. afirmando também que Juliette a deixava louca e que se a advogada tentasse se aproximar, "na terceira vez eu vou jogar um copo de água na cara dela".

Os primeiros casais

O primeiro beijo do 'BBB 21' aconteceu na festa de quarta e foi protagonizado por Thais e Fiuk. Depois de brincadeiras dos outros brothers, Fiuk tomou umas bebidas e teve coragem para beijar a cirurgiã-dentista. Os participantes fizeram uma roda em volta do casal. "Acabou a saga da laranja pela metade", disse Nego Di, em referência a música do pai de Fiuk, o cantor Fábio Jr. Só que parece que tem muita gente que não está shippando o casal Fiuk e Thaís. Apesar da torcida inicial, muitos fãs se decepcionaram com o casal por não ter se posicionado durante as confusões envolvendo Karol Conká. Até mesmo a influenciadora digital Thaynara OG resolveu alfinetar os dois: "Meu cabelo tem mais química que esse beijo", escreveu a apresentadora em suas redes sociais.

Já a polêmica Karol também deu uns beijos no programa, após investir muito em Arcrebiano, durante a festa. A insistência da rapper chegou a fazer com que os internautas a acusassem de assédio. Após a festa, os dois dormiram juntinhos na mesma cama e movimentaram o edredom. Os internautas, que não perdem nada, notaram um sutil movimento de braços embaixo das cobertas. O que será que eles estavam fazendo?