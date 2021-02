Lucas Penteado participa de live com Lúcio Mauro Filho Reprodução Internet

Rio - Lucas Penteado participou de uma live com o ator Lúcio Mauro Filho, com quem contracenou em "Malhação", na madrugada desta segunda-feira. Após várias polêmicas, Lucas deixou o "BBB 21" na manhã de domingo. "Estou bem, caso alguém queira ouvir. Estou muito bem, que não tem como ficar melhor do que do lado da minha mãe. Tamo junto, cara. Não existe lugar melhor que o nosso lar", afirmou o jovem de 24 anos.

Durante a transmissão, Lúcio Mauro cantou a música "Como é grande o meu amor por você". "Viva, Kokinha", disse. A mãe de Lucas, que também participou da transmissão, agradeceu ao ator pelo apoio e pela música. "Esse é o amor que eu tenho pelos meus três filhos. Principalmente por esse moleque aqui", disse.