08/02/2021

Rio - Durante um bate-papo na área externa com Nego Di, Pocah, Karol Conká e Lumena, Projota palpitou sobre o grupo formado por Sarah, Gilberto, Juliette e Arcrebiano. Tudo aconteceu quando eles opinavam sobre quem deveria sair no no paredão de terça-feira.

"Eu tô torcendo muito para que ele [Bil] saísse, por ele ser covarde", disparou Karol. Projota discordou: "Eu queria que o Gil saísse, o Gil é a espinha dorsal. Um dos quatro sai já. É um grupo de merda mesmo, vamos falar a verdade", disparou o rapperl. "O cara quer ser líder de um bagulho e ele não consegue", continuou ele, fazendo referência ao economista.

Em seguida, Karol criticou Arcrebiano e disse que ele tem a "cabecinha fraca". Nego Di concordou com a rapper. "O cognitivo dele é muito curto".

A cantora também reclamou do envolvimento que teve com o modelo. "Fiz o que tinha que fazer e o beijo nem foi bom, língua uma lixa, tanto que só beijei uma vez, tá gravado".