Publicado 09/02/2021 07:35 | Atualizado 09/02/2021 07:46

Rio - A família de Arcrebiano não está satisfeita com as coisas que estão acontecendo com o brother no "BBB 21". O crossfiteiro teve nove indicações ao paredão, no domingo, e na noite de segunda-feira, foi chamado de influenciável durante o "Jogo da Discórdia" por quase toda a casa, até por pessoas como Arthur e Projota, que se diziam seus amigos.

Em conversa com Karol Conká, nesta noite, Arcrebiano chorou e mostrou incômodo com os comentários feitos pela rapper, que o acusou de ter se aproximado dela para se promover. O goiano chegou a dizer que gostaria de ser eliminado no paredão desta terça-feira. "Amanhã eu quero sair desse programa com a cabeça erguida. Eu tô doido pra sair desse programa. Tô maluco já, tô maluco. Não tô aguentando mais isso daqui. Eu tenho o meu trabalho lá fora, eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia. Eu era feliz, agora estou triste", lamentou.

A equipe do goiano, então, fez um post no Twitter pedindo que o rapaz seja eliminado no paredão desta terça-feira. "Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família", dizia a postagem.

