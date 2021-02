Karol Conká, Projota, Lumena e Nego Di Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 14:12 | Atualizado 11/02/2021 14:28

Rio - A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) instaurou inquérito para apurar as denúncias de intolerância religiosa contra Nego Di, Karol Conká, Lumena e Projota, partipantes do "BBB 21", reality show da Globo. A denúncia foi feita pela deputado Átila Nunes (MDB), nesta quinta-feira. O deputado é conhecido por defender as religiões de matriz africana em seus vários mandatos.

Publicidade

fotogaleria

"A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) instaurou inquérito para apurar denúncias de intolerância religiosa cometidas por participantes do Big Brother Brasil 21. Imagens do programa serão solicitadas para análise", diz a nota enviada pela assessoria da Polícia Civil.

Publicidade

Entenda

Átila Nunes (MDB) fez uma denúncia ao Ministério Público estadual e à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), nesta quinta-feira, acusando quatro participantes do "BBB 21" de intolerância religiosa. Na ocasião citada pelo deputado em sua denúncia, Nego Di, Karol Conká, Lumena e Projota relembravam uma conversa de Lumena com Lucas Penteado, cuja religião é a Umbanda.

Publicidade

Os quatro participantes ironizaram a entidade Xangô. "Eu xangôzei", disse o humorista, arrancado gargalhadas dos colegas. "Cheguei a xangôzar no quarto, vei. Ave, Maria", completou. Depois, foi a vez de Karol Conká fazer o deboche. "Você falando é muito engraçado. ‘Eu chamei Xangô, véi'", disse a rapper, imitando os trejeitos de Lumena.

Apesar de estarem ridicularizando uma religião de matriz africana, Lumena, que é adepta do Candomblé, caiu na gargalhada e ainda lembrou uma conversa que teve com Lucas. "Eu xangozei. Eu estou pelo certo com meu orixá, você está pelo errado. Ele está te abandonando", disse a baiana.

Publicidade

A cena viralizou e causou revolta nas redes sociais.