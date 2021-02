Gilberto e Lucas Penteado Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 12/02/2021 11:02 | Atualizado 12/02/2021 11:04

São Paulo - Lucas Penteado, ex-confinado do "BBB 21", declarou que espera Gilberto fora do reality da Globo. Os brothers foram responsáveis por protagonizar o primeiro beijo entre dois homens na história do programa.

fotogaleria

Publicidade

Ao falar sobre Gilberto, Lucas não poupou palavras. "A mãe do Gilberto é a mãe de um herói. Ele viveu uma vida muito difícil, complicada. Venceu antes de entrar no 'BBB', formou-se numa universidade racista, preconceituosa socialmente", disse ele à coluna de Patrícia Kogut.

"Vou tê-lo no coração para o resto da vida. Tenho um carinho muito grande por ele e por toda uma família. Quando o Gil sair, quero dar um abraço. Se eu sou livre ou não, quando o Gil sair eu respondo", continuou.

Publicidade

Questionado sobre o assédio dos fãs, Penteado disse levar isso de maneira leve. "Vai acontecer. Vão chegar caras, vão chegar monas, manas, minas... Eu sou um cara que preza pelo amor".

"Sou um cara discreto, fechado, embora não pareça. Mas é difícil eu me relacionar com alguém. Na maior parte das vezes eu namoro", encerra o ator, que não descarta ficar sem compromisso com outras pessoas.