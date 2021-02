Ex-BBB Arcrebiano posa com fãs no aeroporto

Rio - Arcrebiano, o Bil, esteve no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta sexta-feira. Mesmo usando máscara de proteção contra o coronavírus, Bil foi reconhecido. Simpático, ele posou para fotos com vários fãs que o abordaram no local.

A participação de Arcrebiano no "BBB 21" foi marcada por seu romance com Karol Conká. O rapaz ficou próximo da rapper desde o início do programa e eles chegaram a se envolver romanticamente. A insistência de Karol em beijar Arcrebiano, que parecia se esquivar dela, acabou rendendo acusações dos internautas de que a rapper estava assediando o crossfiteiro.

Mais tarde, Karol inventou que Carla Diaz estava dando em cima de Arcrebiano e causou uma grande confusão na casa. Por não tomar um partido, Arcrebiano acabou recebendo nove votos e deixou o "BBB 21" na última terça-feira.

