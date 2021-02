Karol Conká, BBB 21 Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 14:55 | Atualizado 12/02/2021 15:25

Rio - Karol Conká levou a melhor na disputa pela liderança do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na noite de quinta-feira. Com isso, a cantora está com tudo em cima. Além da imunidade, de poder vetar alguém na próxima prova do líder e ainda indicar alguém ao paredão, a rapper pode escolher a tema de sua festa, que será: "MIB: Homens de Preto".

Quando perguntada no confessionário sobre o look que usará no evento, ela fez um pedido ousado: "Eu queria parecer um ET, mesmo".

Tiago Leifert, então, perguntou se a roupa poderia ser prateada e Karol curtiu a ideia.