Lumena não autorizou o Carnaval neste ano Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 14:54 | Atualizado 13/02/2021 15:06

Rio - O RJTV, da InterTV, afiliada da Globo, usou um meme do "BBB 21" durante uma reportagem neste sábado. Ao noticiar a informação de que a prefeitura de Cabo Frio vai fiscalizar as praias durante o período de Carnaval, a legenda na tela dizia "Lumena não autorizou".

Lumena é uma participante do "BBB 21" que vem sendo criticada pelos internautas por conta de sua intransigência. Sempre que não gosta de algo, ela aponta o dedo e faz um grande discurso, usando palavras difíceis e de militância, para criticar o fato. No entanto, quando seus aliados no jogo cometem algumas barbaridades, Lumena "passa pano", ou seja, não faz nada.

