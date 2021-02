Fábio Jr, Cleo e Fiuk Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 09:50 | Atualizado 15/02/2021 09:54

Rio - Fiuk está no paredão e ganhou uma ajuda de peso. Cleo, irmã do ator, postou um vídeo nas redes sociais convocando um mutirão para que as pessoas votem em Nego Di e livrem Fiuk e Sarah da berlinda.

"Bom, meu irmão está no paredão, a gente já começou lá no Twitter o primeiro mutirão de votos. Eu acho que ele ainda tem muita coisa para aprender lá dentro e eu conto com a ajuda de todo mundo para ajudar ele a ficar lá e a gente ver ele aprendendo e torcer por ele juntos", disse Cleo em vídeo.

Fiuk enfrenta Sarah e Nego Di no paredão. A líder Karol Conká indicou Sarah diretamente para a berlinda. Como contragolpe, Sarah puxou Nego Di. Fiuk foi o mais votado pela casa. Ele recebeu votos de Rodolffo, Caio, Viih Tube, Sarah e Arthur.