Gilberto e Pocah discutem na área externa da casa Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 08:13 | Atualizado 16/02/2021 08:33

Rio - Pocah e Gilberto protagonizaram um verdadeiro barraco na noite desta segunda-feira, após o jogo da discórdia. Os dois discutiam aos berros enquanto Sarah, Karol e outros brothers tentavam apartar a briga. Tudo começou quando Pocah foi atrás de Gil e disse que ele ofendeu seu caráter e sua índole.

fotogaleria

Publicidade

Gil, então, disse que tudo que a funkeira diz é planejado e calculado. Pocah acusou Gil de fazer a mesma coisa e o chamou de hipócrita. Foi aí que a dupla começou a se exaltar. "Você acha que se posicionar é gritaria", acusou Pocah. "Sou barraqueiro, e daí? Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa, Não vou baixar a cabeça para ninguém", rebateu Gil.

Pocah relembrou que no outro jogo da discórida, Gil já havia acusado a funkeira de ser canceladora. Gil a acusou de ter "ranço" dele e Pocah negou. "A partir de agora, nós somos adversários. Batendo o martelo. Minhas desculpas que eu te pedi foram sinceras porque eu não quis te machucar", disse a funkeira.

Publicidade

Os dois continuaram se acusando mutuamente de interpretarem personagens dentro da casa. "Então, Gil, fod*-se você", esbravejou Pocah. "Vai tomar no seu c* também! Que eu não arrego pra ninguém não, minha mãe me deu coragem. Eu não vim de qualquer lugar, não", disse o pernambucano.

Gil também acusou Pocah de inferiorizá-lo durante o programa e a funkeira perguntou quando ela fez isso. "Você se perdeu! Você oscila! Sorri para todo mundo", disse Pocah. ""Você se revelou! Eu disse que eu não queria conversar e ela veio pra cima de propósito", disse Gil. "Ele quer fazer showzinho", respondeu Pocah.

Publicidade