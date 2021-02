Carla Diaz chora após ser atacada por Lumena no jogo da discórdia Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:15

Rio - Carla Diaz chorou e desabafou sobre o tratamento que vem recebendo de Lumena dentro do "BBB 21" após o jogo da discórdia, na noite desta segunda-feira. "Ela não vai parar", lamentou a atriz em conversa com Camilla de Lucas e João Luiz. "Tá querendo me descontrolar. Eu não sou de ferro. Vou ser sincera, eu acho que você tem que falar [com ela]", disse a atriz.

fotogaleria

Publicidade

João disse para Carla falar de modo a não criar uma briga. "Pode ser um papo [dizendo]: 'Não vai dar certo, vamos nos respeitar e pronto'". "Ela não vai parar", lamentou Carla, que ressaltou que pode sair prejudicada pelos ataques de Lumena.

"Eu jamais quero magoar. Quando ela vem com questão racial, eu fico muito assustada. Eu não sei por que ela é assim. Ela já deve ter sofrido tanto na vida, talvez ela viu em mim algo que ela já tenha sofrido. Eu não quero que seja essa guerrinha", disse.

Publicidade

Durante o jogo da discórdia, Lumena disse que Carla não vai chegar até a final e justificou. "Acho que [o BBB] é um jogo de entrega em todos os sentidos e, infelizmente, na minha jornada com ela, até aqui, eu não consigo identificar nos meu itinerários com ela uma entrega sincera, sobretudo com relação a produzir afeto", disse.