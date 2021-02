Por iG

Publicado 16/02/2021 12:47 | Atualizado 16/02/2021 12:49

São Paulo - O jogo da discórdia no BBB 21 parece ter deixado o ânimo de todos os brothers à flor da pele na madrugada desta terça-feira. Gil e Pocah brigaram após a funkeira dizer que ele não tinha chance de ganhar o programa.

O economista que ficou bravo com a situação e disse: "Eu não vim do lixo pra perder pra basculho”. A funkeira perguntou o que significava a expressão e Gil disse que “não interessa”.

A expressão logo foi parar nos tópicos mais comentados do Twitter porque assim como Pocah, muitas pessoas não sabiam o que a expressão significava.

BASCULHO em Recife = resto de alguma coisa, algo que jogamos fora. Quando estamos numa discussão, em Recife, falamos assim: eu que não vou perder para basculho. A Gil representando as discussões das recifenses.

“eu não vim do lixo pra perder pra basculho” “o que que é basculho?” “não importa” vei KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/L2Ob1e9Zpe

nessa treta do Gil com a Pocah ficou claro que...

a Juliette é aquela amiga q vai evitar q vc perca o réu primário por causa de um basculho

a Sarah é aquela amiga que lhe ajudaria a esconder o corpo do basculho

se possível, tenha esses dois tipos de amizade na sua vida!#BBB21