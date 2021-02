Caio e Rodolffo Reprodução

Por iG

Publicado 17/02/2021 10:29

São Paulo - Após a eliminação de Nego Di, na noite desta terça-feira, Caio foi dormir no "BBB 21". De brincadeira, Rodolffo tentou dormir de conchinha com o brother, mas acabou recebendo uma resposta nada humorada. "Quer que eu te quebre no pau?", disse o fazendeiro.

Gilberto, que estava ao fundo do quarto conversando com Sarah, ficou sem entender a situação. "Não vi, gente. Faz de novo", solicitou.

Sarah, por sua vez, captou. "Encaixando de conchinha?". Após isso, Caio riu sem graça da "ousadia" de Rodolffo e reclamou. "Tá de cachorrada aqui. Quer encostar esse trem dele".