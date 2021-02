Antonia Fontenelle e Boninho Reprodução

Por iG

Publicado 18/02/2021 13:51 | Atualizado 18/02/2021 13:57

São Paulo - Antonia Fontenelle não mediu palavras para falar sobre o "Big Brother Brasil 21" em sua página no Instagram. Com texto endereçado a José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, a atriz e apresentadora, que está à frente do "Na Lata", classificou a atual versão do reality show como uma "experiência que deu errado", chegando até mesmo a sugerir o seu cancelamento. "Acaba com essa edição que ainda dá tempo. Você e sua equipe erraram feio", analisou.



A partir daí, a coisa degringolou: "Não é de hoje que o teu pai reclama do desserviço que a Globo presta ao país com esse programa de merd* que tu dirige, chamado 'Big Brother Brasil'. Nada pessoal, ok? Entendo que a lei da selva é fod* e você precisa sobreviver com os produtos que te designaram. O que falta é entender que os tempos mudaram e ninguém mais engole o que vocês entubaram ao povo brasileiro por toda uma vida".

Depois, diante de algumas questões mais específicas, ela o isentou: "Claro que ainda existem os miseráveis de cultura e de espírito que se alimentam ao ver ratos de laboratório (é como vejo e é minha opinião a respeito do 'BBB') se digladiarem em busca de uns trocados, porque trabalhar duro mesmo é para poucos, sem falar na tão sonhada fama. Mas a parte que te cabe nesse momento é perceber que o tiro saiu pela culatra".

Para completar seu raciocínio, Fontenelle ainda fez um questionamento ao big boss, como é chamado: "Essa meia dúzia de militantes, com desvio de caráter e personalidade, vai sair e precisar de apoio. Quem vai dar? Você? A Globo? Duvido! Essa gente vai apanhar aqui fora, e os outros fracos e inseguros, que estão sendo massacrados e oprimidos, esses serão amparados por amigos e familiares, afinal vítima é sempre vítima".