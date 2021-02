Nego Di participa do programa ’A Eliminação’, do Multishow Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 14:34 | Atualizado 18/02/2021 16:54

Rio - Nego Di foi eliminado do "BBB 21" e segue uma intensa rotina de entrevistas nos programas da Globo. Na noite desta quarta-feira, o humorista participou do programa "A Eliminação", do Multishow.

fotogaleria

Publicidade

Na atração, ele reviu algumas cenas do reality show e, assim como outros participantes que deixaram o programa, se mostrou espantado com o comportamento de Karol Conká, que era sua aliada.

"Dói um pouco e ao mesmo tempo me preocupa. Porque existe um limite entre tu ser um jogador e entre tu ter... É aquela brincadeira do parafuso a menos, eu já começo a tirar a pessoa para tipo... Parece um pouco até de sociopatia, não é algo normal", disse o humorista.

Publicidade