Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:40

Rio - O assunto no quarto do líder, do Big Brother Brasil 21', na tarde desta sexta-feira, é a formação do paredão. Durante um bate-papo com Gilberto e Juliette, Sarah perguntou a paraibana com quem ela gostaria de ir ao Paredão. A advogada e maquiadora respondeu: Karol Conká. "Minha filha, o que ela fez, você não viu as cenas. Se eu assistisse a uma cena daquela, eu tirava ela. Se eu fosse o público", disse.