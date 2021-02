Paredão BBB Divulgação/ GShow

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:20 | Atualizado 22/02/2021 17:49

Rio - A formação do quarto paredão do 'Big Brother Brasil 21' está dando o que falar. O trio Arthur, Gilberto e Karol Conká disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, nesta terça-feira, dia 23.

A rapper foi indicada pela líder Sarah. Já o instrutor de crossfit foi indicado pelo trio Gilberto, Fiuk e Caio, que ficaram entre os finalistas da Prova do Líder e, com isso, ganharam o direito de indicar um participante ao Paredão. Os dois mais votados pela casa foram Gil e Projota, que se salvou da berlinda na prova bate e volta.

Enquete Quem você acha que deve ser eliminado nesta terça-feira? Gilberto Karol Conká Arthur Vote