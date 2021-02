Marcela MCGowan no ’Encontro’ nesta terça-feira Reprodução

Por iG

Publicado 23/02/2021 13:39 | Atualizado 23/02/2021 13:46

São Paulo - Marcela Mc Gowan participou do "Encontro" na manhã desta terça-feira. A médica trabalhou com Karol Conká na apresentação do programa "Prazer Feminino", que teve sua exibição cancelada no GNT, mas continua no canal do youtube da emissora. A ex-BBB disse que foi uma experiência muito positiva trabalhar com a rapper e que ficou chocada com a participação da cantora no reality show.

"Eu trabalhei com a Karol, eu sempre tive uma impressão muito positiva. Foi uma relação mais de trabalho, mas toda a experiência foi positiva. Quando ela entrou na casa, eu fiquei chocada", disse Marcela. A médica ainda falou que toda a equipe do programa gostava muito da cantora e que ela não esperava esse comportamento.

Marcela disse que espera que Karol possa tirar um aprendizado dessa passagem pelo "BBB 21". "Acho que tem muito aprendizado, muita chance de aprender. Tem que olhar para essas coisas e criar uma nova história. Eu espero que ela faça isso", falou.