Por O Dia

Publicado 24/02/2021 09:35 | Atualizado 24/02/2021 10:49

Rio - Eliminada com 99,17% dos votos do "BBB 21", Karol Conká tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", nesta quarta-feira. A rapper bateu recorde de rejeição e tomou a coroa de Nego Di, que teve 98,76% dos votos para deixar o reality show. Na conversa com Ana Maria, Karol Conká analisou sua participação no programa e disse como passou a noite após sua saída.

"Passei a noite muito bem com meu filho e minha mãe. Cochilei por uns 40 minutos. Fiquei conversando com eles e vendo algumas coisas nas redes. Sou a nova Carminha, né? Nazaré, algo do tipo. Mas essa vilã não é real aqui fora. Se fosse, eu não teria conquistado tanta coisa aqui".

Karol também contou porque acha que teve tanta rejeição. "A culpa da minha saída foram as minhas atitudes péssimas. Não tem muita coisa para dizer. Eu pedia para sair porque eu sentia a dor do remorso, da culpa. Eu sentia uma amargura. Eu estava me sentindo ácida. Eu me perdi no jogo, me perdi de mim e acabei me entregando para esse lado mais azedo".

Carla Diaz e Arcrebiano

Ana Maria Braga mostrou cenas de briga entre Karol e Carla Diaz. Durante esses momentos, Karol tampou o rosto para não rever as imagens. "Meu Deus, estou passando uma vergonha aqui em rede nacional. Não tinha visto essa cena ainda, estou vendo agora. Eu realmente acreditei que aquilo estava acontecendo. Infelizmente eu acabei explodindo, não aceitando o fato de estar sentindo ciumes naquela hora. É coisa de gente controladora. Não deu tempo de me apaixonar por ele. Eu estava carente, ele demonstrou interesse. Eu me interessei pelo interesse dele por mim. Fui completamente boba, descontrolada".

Ana Maria também contou como foi o papo dela com Arcrebiano e mostrou uma parte da entrevista do rapaz, em que ele diz que Karol criou toda a confusão. "Concordo, fui loucona no rolê. Não tem outra coisa para dizer. Eu acreditei em uma coisa que não existia. Falei diretamente com ela e acabei explodindo. Óbvio que estava com álcool na cabeça. Eu sinto muito, peço perdão para todo o Brasil, para o Bil, para a família dele, para a Carla, para a família dela. Só posso dizer que eu sinto muito mesmo".

Lucas Penteado e Nego Di

A apresentadora também mostrou a cena em que Karol expulsa Lucas Penteado da mesa do almoço. "O que provocou isso foram coisas de antes. A gente já estava passando por uma situação com o Lucas na casa, eu já estava perdendo a paciência com ele, outras pessoas também. Ele me olhava com um olhar estranho e ficava dizendo coisas que eu não conseguia entender, em tom baixo. Eu cheguei já bem irritada, cheia de estresse, e falei 'quero comer na paz'. Eu falei que queria voar na cara dele, mas é só um modo bruto de dizer. Foi extremamente agressivo e petulante da minha parte".

Ana Maria também mostrou o depoimento de Nego Di, que afirmou que se sentiu usado por Karol Conká. "Ai, Di, que horror hein. Todo mundo na casa sabe que esse grupo começou com Projota e Nego Di. Eu nunca usei ele. Eu me sentia atraída pelo discurso que ele tinha, acredito que ele tenha dito isso aqui pra se defender de uma coisa que ele fez. Chega a ser injusto. Mas eu tenho sensatez o suficiente para saber que não foi dessa forma não", disse a rapper.

"Eu saí de lá já querendo ligar pra ele, conversar com ele. Eu entendo, acho compreensível as pessoas estarem chateadas comigo. A minha postura na casa não foi legal, me envergonho, me arrependo profundamente. Se eu pudesse voltar no tempo, não teria feito muita coisa".

Camilla de Lucas

Sobre a briga com Camilla de Lucas, Karol Conká disse: "Que baixaria. A gente conversou na festa, ela entendeu o ponto que eu falei que não quero ver duas mulheres pretas brigando. Ali eu já estava irritada porque já tinha rolado a treta com o Gil e eu fui tirar satisfação. Eu causei perturbação na casa, eu levei a minha perturbação pra casa e acabei jogando nos outros e fazendo com que eles ficassem tristes".

Karol também falou sobre insegurança. "Eu me considero uma pessoa segura, mas dentro da casa eu senti muita insegurança porque eu não sou acostumada a conviver com muitas pessoas diferentes, dentro de uma casa, sem controle das minhas coisas. Se eu soubesse que ia ser dessa forma, eu não tinha nem entrado. Eu ia fazer um tratamento antes. São traumas, gatilhos, que são despertados através de algumas situações ali. Com o Lucas, eu lembrava de momentos com meu pai. Eu não estou acostumada a resolver as coisas com carinho. Não na minha família, mas em colégio, trabalho... Nada justifica, são coisas minhas mesmo. Coisas que estou descobrindo agora. É importante realmente falar sobre isso. Eu estava bem vulnerável ali. Estou colhendo o que eu plantei".

Confusão com Gil

Karol também falou sobre o momento em que Gil surtou após declarações dela. "Quando a gente está ali na casa não tem mais nada pra fazer a não ser ficar falando da vida dos outros ali dentro. Aqui fora eu não me importo nem com site de fofoca, porque eu tenho mais o que fazer", disse. "A minha intenção não era causar essa explosão. Não foi intencional".

Veto

A rapper também falou sobre a chance que teve de vetar Sarah na prova do líder. No entanto, ela vetou Juliette. Depois, Sarah a indicou ao paredão.

"Na verdade, eu achei que seria injusto vetar a Sarah porque eu já tinha indicado ela para o paredão. Eu sabia que se ela ganhasse o líder, ela ia me colocar no paredão. Ela disse que não ia fazer isso. Eu já estava sentindo que meu papel não estava sendo muito legal. Quando eu não vetei a Sarah, foi como se eu tivesse aliviado o meu coração. Foi como quando eu dei o VIP para a Carla", disse.

"As vezes a gente não se enxerga e várias vezes no programa eu deixei de me enxergar. Ontem, eu não derramei nenhuma lágrima ao sair porque eu senti muito alívio. É óbvio que eu estou em desequilíbrio, se eu ficasse eu ia causar mais perturbação".

Juliette

Ana Maria Braga também relembrou as brigas de Karol Conká com Juliette. "Foi uma treta da casa toda, na verdade. Mas depois eu entendi o jeitinho dela. Quem via pelo pay-per-view viu que a gente se entendeu. Ela tem um jeito autentico de lidar, muita gente se assustou. Como ela mesmo disse, ela teve uns momentos de surto. E a casa, em comum acordo, acabou excluindo ela por alguns dias. Eu achava que ela tinha um tom deselegante pra falar. Eu falo o que eu penso, no começo realmente eu não gostava dela", explicou a rapper, que também negou ter implicado com o sotaque de Juliette, que é paraibana.

"Não, nada contra o sotaque dela. Capaz! O que me irritava era ela falar muito alto e coisas desconexas sobre a situação. Tipo, ela falar que fulano deu em cima dela e não era nada disso. A gente chegou a se estranhar em uma brincadeira com o Bil. Eu achei que ela estava levando na brincadeira, mas depois eu vi que ela estava ficando irritada de verdade".

Ana Maria Braga também pediu para Karol classificar algumas pessoas. "Influenciável? Difícil, hein. Acho que Thais. É difícil porque muito gente influencia. Mas eu também fui influenciável e influenciadora", disse a rapper, que se autoelegeu "fake".

"Para fake vou escolher Karol Conká. Não foi de verdade aquele surto todo. Aquela vilã que surgiu ali foi um fake". Karol também disse que foi a vilã, mas Ana pediu para ela escolher alguém que ainda estivesse na casa.

"Karol Conká. Estou me autopunindo, me autoflagelando", iniciou. "Ah, tirando eu, o Nego Di. Mas de quem ainda está lá... Olha, acho que o Projota. Ele é um querido, mas analisando no jogo e pelo que a casa sente, ele é um vilão". A cantora também disse que Gil é o fofoqueiro. "Chegou um ponto que ninguém falava nada pra mim. Mas eu acho que é o Gil, ele leva informações... Vou colocar ele com muito carinho, só porque tem que escolher alguém".

Lumena

Quando Karol saiu, Lumena caiu no choro. Ana Maria Braga perguntou a que Karol atribuía aquele pranto. "Acredito que seja sentimental, mas também por se sentir um pouco sozinha na casa e alvo. Eu falei que ela seria o alvo, antes de eu sair. As pessoas que se relacionavam comigo acabavam se queimando. Espero que ela consiga fazer o que eu não consegui, que é arrumar a cabecinha e enxergar o jogo".

Arrependimento

Karol Conká também contou que se arrepende de ter entrado no "BBB 21". "Eu me arrependo. Se eu soubesse que eu ia chegar toda estragada lá dentro, eu não tinha entrado. Me arrependo porque o Brasil não merece esse tipo de entretenimento, minha família não merece isso. Estão me apedrejando. Não cometi nenhum crime. Eu perdi o controle, me desequilibrei, me descontrolei...", disse.

"Eu acho que o que eu posso levar dessa situação é entender que eu tenho sanidade pra procurar ajuda psiquiátrica. Eu tenho traumas aqui que não se mostram em entrevistas, em um álbum, se mostram em situações como lá no jogo, com pessoas estranhas, confinadas em uma casa... Ali eu não tinha meus livros, meu estúdio, minha música, meus amigos... Acredito que logo tudo isso vai passar, lá dentro é um jogo, aqui fora é a minha vida. Peço desculpas a todos os envolvidos nas tretas, aquela vilã ficou lá dentro".