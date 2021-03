Lumena é a quinta eliminada do BBB 21 Reprodução/Divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 01:11 | Atualizado 03/03/2021 01:56

No paredão desta terça-feira (2), a eliminada da vez foi a DJ e psicóloga Lumena. Ela foi a quinta a deixar o programa, com 61,31% dos votos do público. Projota e Arthur, que também disputavam a permanência na casa receberam 37,07% e 1,62%, respectivamente. Antes de anunciar quem sairia, o apresentador Tiago Leifert disse ao público que o resultado estava entre a baiana e o rapper.



“Se a sua primeira opção é sempre apertar o botão vermelho, isso é ser imbatível, não é ganhar discussões, não dá para jogar, é antijogo. (...) Se você veio pra dançar, dança. Você deveria ter dançado. Quem sai hoje é Lumena”, disse Leifert, no discurso de eliminação.



Lumena era vista como uma das favoritas do público, antes mesmo do programa estrear, já que foi uma das participantes do grupo Pipoca escolhida para ter imunidade na primeira semana. Mas, o favoritismo da psicóloga começou a ser abalado, por conta de brigas com os atores Carla Diaz e Lucas Penteado, e com os integrantes do grupo Pipoca, Juliette e Caio. Em sua trajetória, teve como principais aliados, os cantores Fiuk, Karol Conká, Nego Di e Projota.

Ao receber a sister fora da casa, Tiago Leifert disse que a psicóloga não fez o que prometeu nas seletivas. Ele ainda analisou que os outros participantes tinham medo dela. "As vezes não dava para conversar com você, principalmente na primeira semana. As pessoas ficavam com medo de você", disse. No papo, a DJ disse ter subestimado o BBB e ter perdido a diplomacia.



“Sou uma mulher que gosta de competir com dignidade, com entrega. Aqui eu esqueci qual o meu corre, essa saída fala de muitas coisas que vão me ajudar lá na frente. (...) Os monstrinhos vieram e tomaram conta de mim e eu não soube dançar”, declarou a jogadora.