Por O Dia

Publicado 03/03/2021 14:00

Rio - Projota contou qual a sensação de voltar ao paredão durante uma conversa com Pocah na área externa sentados perto do Quarto do Líder do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta quarta-feira. Ele 'ganhou' mais uma semana na casa após Lumena ser eliminada, na última terça-feira.



"Estou de cara até agora, a gente dormiu, estava cansado, estava meio anestesiado, agora o pensamento vem com mais clareza. Sério só de pensar que pelo menos uma parte da população não me odeia, já é um alívio", disse o rapper, que continuou: "A gente fica com tantos medos aqui dentro, de tudo que está acontecendo lá fora". Pocah concordou com o paulista.

Projota, então, refletiu sobre sua trajetória no programa: "Eu falava, 'eu não estou na mesma caixa que o Nego, a gente não é igual', somos bem diferentes de como eu levo meu dia aqui dentro. Projota diz que entende como os outros brothes o enxergaram ali dentro: "Nem julgo tanto, mas falei para a Viih (Viih Tube), o que me parece é que vou precisar ir para o Paredão e voltar para as pessoas começarem a colocar o pé para trás".

Pocah comentou com o amigo que acredita que ele vá ficar durante muito tempo na casa. "Eu vejo o quando você é necessário aqui dentro, só achei que miraram em você pelo fato das outras pessoas terem saído". O rapper concordou: "Eu acho, não declaradamente, eu achava real que existia se bater ele vai junto, ué já foi dois, o próximo é ele", analisou ele, se referindo a eliminação de Karol Conká e de Nego Di.



"Porque hoje eles acham isso, mas eles estão baqueados, eles tinham certeza de que eu ia sair, né?! Sendo que vai ter sempre que arrumar uma grande desculpa, agora vão falar: 'Porque a Lu(Lumena), ela fazia isso e tal', vai ter uma desculpa, por isso que eu ainda acho que vou para mais um, entendeu? Ainda acho que essa semana eu vou acabar indo de novo", destaca Projota.