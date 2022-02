Queda de luz pegou os participantes do BBB 22 de surpresa durante o Jogo da Discórdia - Reprodução

Queda de luz pegou os participantes do BBB 22 de surpresa durante o Jogo da DiscórdiaReprodução

Publicado 01/02/2022 08:15 | Atualizado 01/02/2022 08:21

Rio - Tadeu Schmidt e os participantes do "BBB 22" foram surpreendidos quando a luz acabou durante a dinâmica do Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira. As luzes da área externa da casa simplesmente apagaram enquanto Douglas Silva fazia sua explanação.

fotogaleria

"Tá repreendido em nome de Jesus, hein", brincou Douglas quando a luz caiu. Laís, então, perguntou: "Pode continuar, será?". A luz voltou após alguns segundos e Douglas continuou o jogo. Os internautas repercutiram o apagão nas redes sociais.

"Acabou a luz lá. Olha a energia que esse jogo da discórdia causou", disse uma pessoa no Twitter. "O jogo acabou. A Globo apagou a luz. Todo mundo pra casa", brincou outra pessoa. "Caramba, acabou a luz no BBB 22", se surpreendeu outro telespectador.