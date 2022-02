Rodrigo, Jessilane e Natália estão no segundo paredão do BBB 22 - Reprodução

Publicado 01/02/2022 07:00

Rio - Esta noite, depois da exibição de “Um Lugar ao Sol”, na TV Globo, mais um participante vai deixar a casa do “Big Brother Brasil 22”. A formação do paredão, no último domingo, foi cheia de surpresas. Como já era de se esperar, o líder Tiago Abravanel indicou Rodrigo Mussi para a berlinda. Já Pedro Scooby, dupla de Tiago na prova que valia a liderança, também teve direito a um voto direto e colocou Natália Deodato na luta pela permanência no reality show.

Eliezer foi imunizado pelo anjo, Rodrigo, e conquistou o direito ao contragolpe. Ele, então, puxou Douglas Silva. E, para completar, Jessilane foi a mais votada pela casa em uma votação que mesclou votos secretos no confessionário e abertos na sala.



Douglas, Jessilane e Natália participaram da prova Bate e Volta e tiveram a chance de escapar do paredão. Rodrigo não brincou porque foi indicado pelo líder, cuja escolha não pode ser revogada. O sortudo da noite foi Douglas, que venceu a disputa e deixou a berlinda. Com isso, Jessilane, Natália e Rodrigo podem sair do programa e perder o prêmio de R$ 1,5 milhão na noite desta terça-feira.



Jogador?



Desde que entrou no “BBB 22” Rodrigo Mussi, de 36 anos, não pensa em outra coisa que não seja o jogo. O gerente comercial faz planos mirabolantes pela casa, conta votos, tenta conseguir aliados, mas na hora do vamos ver nada parece dar certo. Rival de Douglas Silva, Tiago Abravanel, Arthur Aguiar, Paulo André Camilo e Pedro Scooby, Rodrigo se mostrou indignado ao ver os cinco se livrarem de mais um paredão.



Durante sua permanência no programa, Rodrigo foi alvo do interesse de algumas meninas, como Eslovênia, Natália e Laís. O rapaz não quis se envolver com nenhuma delas e disse ser “apaixonado por uma pessoa lá fora”. Ele também teve algumas falas preconceituosas, como quando se referiu a uma travesti com o termo pejorativo “traveco” e foi corrigido por colegas e por Linn da Quebrada. Além disso, depois de beber um pouquinho além da conta na festa, ele foi grosseiro com Bárbara e xingou a amiga depois que ela se recusou a dançar e beber com ele.



Apagada?



Jessilane Alves, de 26 anos, conquistou o público já em sua chamada de apresentação e entrou no “BBB 22” como uma das concorrentes favoritas dos telespectadores. No entanto, nessas duas semanas de reality, sua participação na casa ainda não ganhou grande destaque.



A professora de Biologia é protagonista de momentos interessantes que não foram exibidos, como quando se apresentou para os confinados usando Libras, a linguagem dos sinais, que ela aprendeu com o intuito de lecionar para alunos surdos. Jessilane também não fez grandes parceiros no jogo e sua maior aliada na casa é Natália, com quem disputa uma vaga neste paredão. A professora também tem se aproximado de Naiara Azevedo e Linn da Quebrada.



Esta é a segunda vez consecutiva que Natália Deodato, de 22 anos, vai ao paredão. A designer de unhas já passou por muita coisa no reality show e pensou até mesmo em desistir do programa após ver Lucas beijando uma de suas principais rivais, Eslovênia. Mas ela já abandonou a ideia. Natália, inclusive, ficou bem irritada com o voto de Pedro Scooby e discutiu com o surfista quando ele lhe desejou boa sorte. “Se tu estivesse torcendo para mim, tu não teria me puxado. Pare de se fazer de bom moço”, disparou.