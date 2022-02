Jogo da Discórdia desta segunda-feira aconteceu na área externa da casa - Reprodução

Publicado 01/02/2022 08:47

Rio - O segundo jogo da discórdia do "BBB 22" conseguiu dar uma animada na casa, que deixou pelo menos por alguns momentos o clima de paz e amor. Na dinâmica, os 19 brothers se reuniram na área externa e tiveram que escolher três pessoas para encaixar nas seguintes categorias: não faz falta na casa, já me decepcionou, palestrinha, atrapalha o meu jogo, medo de se comprometer e não é confiável.

Com 12 indicações, Naiara Azevedo foi eleita pelos colegas a participante que mais tem medo de se comprometer. A sertaneja também foi citada na categoria palestrinha. Rodrigo ficou com nove indicações para medo de se comprometer, mas também foi lembrado nas categorias já me decepcionou, não confiável e palestrinha. Natália foi a terceira participante mais citada, com sete indicações. Ela foi muito citada nas categorias já me decepcionou e não confiável.

Algumas pessoas não foram citadas nenhuma vez, como são os casos de Jessilane, Laís, Paulo André e Tiago Abravanel. "Jessilane está no paredão, mas não foi citada nenhuma vez. Tirem suas próprias conclusões", instigou Tadeu ao se despedir da turma.

Confira as jogadas:

Natália - Não faz falta: Maria | Tem medo de se comprometer: Eslovênia | Palestrinha: Bárbara

Jessilane - Já me decepcionou: Eslovênia, Eliezer e Jade Picon

Rodrigo - Já me decepcionou: Douglas Silva | Tem medo de se comprometer: Naiara Azevedo | Não é confiável: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar - Não é confiável: Rodrigo | Já me decepcionou: Maria e Vyni

Maria - Tem medo de se comprometer: Naiara Azevedo e Pedro Scooby | Não é confiável: Jade Picon e Arthur Aguiar

Laís - Já me decepcionou: Natália | Tem medo de se comprometer: Naiara Azevedo | Palestrinha: Pedro Scooby

Naiara Azevedo - Palestrinha: Maria e Rodrigo | Medo de se comprometer: Jade Picon

Eslovênia - Não é confiável: Natália | Tem medo de se comprometer: Naiara Azevedo | Já me decepcionou: Rodrigo

Bárbara - Tem medo de se comprometer: Naiara Azevedo e Pedro Scooby | Palestrinha: Rodrigo

Lucas - Tem medo de se comprometer: Jade Picon | Já me decepcionou: Bárbara | Não faz falta: Brunna

Brunna - Não faz falta: Lucas | Já me decepcionou: Rodrigo | Tem medo de se comprometer: Naiara

Jade Picon - Palestrinha: Naiara Azevedo | Já me decepcionou: Maria e Linn da Quebrada

Tiago Abravanel - Tem medo de se comprometer: Natália | Já me decepcionou: Naiara Azevedo e Rodrigo

Eliezer - Já me decepcionou: Natália | Atrapalha meu jogo: Pedro Scooby | Tem medo de se comprometer: Natália

Pedro Scooby - Palestrinha: Naiara Azevedo | Já me decepcionou: Rodrigo | Tem medo de se comprometer: Bárbara

Linn da Quebrada - Medo de se comprometer: Pedro Scooby e Naiara Azevedo | Atrapalha meu jogo: Douglas Silva

Paulo André - Já me decepcionou: Linn da Quebrada e Natália | Tem medo de se comprometer: Naiara

Vyni - Já me decepcionou: Natália | Atrapalha o meu jogo: Arthur |Tem medo de se comprometer: Rodrigo

Douglas Silva - Atrapalha o meu jogo: Eliezer | Já me decepcionou: Rodrigo |