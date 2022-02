Maíra Cardi entra em live de Leo Picon para falar sobre postagem de Jade - Reprodução

Maíra Cardi entra em live de Leo Picon para falar sobre postagem de JadeReprodução

Publicado 09/02/2022 09:07 | Atualizado 09/02/2022 10:14

Rio - Uma postagem feita pelos administradores do perfil de Jade Picon deu o que falar na noite desta terça-feira. A equipe da influenciadora digital repostou uma publicação feita pela psicóloga Manuela Xavier, que já é conhecida por analisar o comportamento dos brothers nas redes sociais. Na postagem, Arthur Aguiar é acusado de "gaslighting" e "manipulação psicológica".

fotogaleria

Gaslighting é um tipo de manipulação psicológica na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade.

Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, invadiu uma live que Leo Picon, irmão de Jade, estava fazendo para falar sobre o assunto e pedir que a equipe de Jade pare de compartilhar informações falsas sobre seu marido. "Isso é uma coisa muito grave que afeta a vida dela aqui fora, estou tentado falar com você por causa disso, porque imagino que você saiba falar com eles", disse Maíra, ao pedir a Leo para entrar em contato com a equipe de mídas sociais de Jade. "Como é uma coisa muito séria, ela com certeza não aprovaria uma coisa dessas e isso afeta a vida dela aqui fora, isso é um crime", continuou Maíra.

Leo revelou que não tem nada a ver com a equipe de mídias de Jade, mas que poderia passar o recado. "Eu não tenho nada a ver com a equipe dela de redes sociais, mas com certeza eu passo esse recado. Eu vi a publicação e compartilhei nos meus stories como um ponto de vista, mas eu nem sabia que gaslighting era algo desse tipo", disse o influenciador.

"É uma doença psíquica e você acusar uma pessoa de doença psíquica é crime. Uma coisa é o jogo e outra é o que acontece aqui fora. Sua irmã não faz a menor ideia e não tem a menor culpa", afirmou Maíra. A mensagem repostada pela equipe de Jade foi, então, apagada das redes sociais da influenciadora.

Ainda na live com Leo, Maíra Cardi disse ter entrado em contato com a Globo para tratar a situação e está tomando providências legais com sua advogada.