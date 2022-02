Maria pede desculpa para Arthur Aguiar. - Reprodução Internet

Publicado 09/02/2022 13:34

"Eu me equivoquei demais. O nível que eu cheguei ontem, eu não me orgulho. Eu saí muito alterada. Eu realmente não me coloquei no seu lugar. Te peço perdão. Pelas atitudes que eu tive", disse Maria.

Arthur também pediu desculpas para carioca, caso ela tenha se sentido ofendida. "Só para concluir, se você se sentiu desrespeitada, eu te peço desculpas. Não foi minha intenção te desrespeitar. Eu só não queria ser falso, não queria ser desleal comigo, não ser verdadeiro comigo… Se você se sentiu ofendida, te peço desculpas", disse o marido de Maíra Cardi.