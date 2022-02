Cintia Abravanel - reprodução do instagram

Cintia Abravanelreprodução do instagram

Publicado 09/02/2022 21:31

Rio - Mãe de Tiago Abravanel, Cintia Abravanel usou o Instagram, nesta quarta-feira, para falar sobre as notícias que tem saído sobre sua família. Segundo a filha de Silvio Santos, não há nenhuma desavença entre eles. A diretora, inclusive, confessou que todos estão ligadinhos no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo.

"Andam dizendo muitas coisas em relação à minha família, e é fake news. Não existe uma discórdia entre meu pai, eu, Tiago e minhas irmãs. Muito pelo contrário. Estamos todas conversando sobre 'Big Brother' no grupo da família", garantiu Cintia.

Através da rede social, ela ainda falou sobre o choro do filho após a eliminação de Naiara Azevedo, na noite de terça-feira. "Tá muito divertido ver o que esse nome, Abravanel, pode causar de mídia para os outros. Tiago é extremamente sensível. Imagina o peso que esse menino tem de carregar esse nome desde que nasceu, o quanto a gente é cobrado pela família margarina que ele citou. Todo mundo idealiza e quer casar com o príncipe encantado, que não existe. Para de perturbar, deixa o menino chorar. Ninguém está lá, ninguém sabe o que ele está passando, a emoção que ele está sentindo e como é ver três amigos no paredão. O que está acontecendo com o mundo, que reclama que uma pessoa é boa".

'Conexão nunca existiu'

Durante conversa com Rodrigo no reality global, o ator contou detalhes da relação com a família e o apresentador no início deste mês. "A relação com a família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje. Mas já me machuquei muito. Já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal com a minha mãe, as minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o resto todo da família estava junto. Isso dói em mim. Doeu, eu diria, por 33 anos. Hoje, tenho 34", disse.

O ator também revelou que Silvio nunca foi às suas festas de aniversário. "Quando tinha festa na minha casa, os pais dos alunos ficavam esperando para ver se ele [Silvio Santos] estava na festa ou não estava. As pessoas não imaginam que, tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo e tudo mais, meu avô nunca foi a uma festa de aniversário minha. E eu não o julgo por isso. Pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, a quantidade de trabalho, mas, principalmente, a falta de relação. Conexão nunca existiu", garantiu.