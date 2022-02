Eliezer - Reprodução da TV Globo

Eliezer Reprodução da TV Globo

Publicado 09/02/2022 17:56

Rio - Maria e Eliezer viveram momentos quentes no "Big Brother Brasil 22". Em uma conversa, Vyni questionou se o brother tinha ficado chateado com uma brincadeira que a sister tinha feito no quarto.

"Ia lhe perguntar uma coisa. Não foi porque fiquei encabulado, não, foi porque fiquei com vergonha de perguntar. Ontem, tu ficou meio baqueado com aquele negócio do quarto, a brincadeira da Maria?", perguntou Vyni.

"Não, não! Ela se preocupou com isso, veio falar comigo", respondeu Eli. "Eu estava pensando era sobre o jogo, sobre a vida mesmo, sobre as minhas atitudes aqui dentro. Nada a ver com a Maria não. Não me arrependo de nada de eu ter ficado com a Maria aqui, não", disse Eliezer.