Brunna conversou com Bárbara e Vyni sobre seu comportamento no jogoReprodução/Globoplay

Publicado 09/02/2022 19:46 | Atualizado 09/02/2022 19:55

Rio - Durante conversa com Vyni e Bárbara na tarde desta quarta-feira (09) dentro da casa do "Big Brother Brasil 22", Brunna Gonçalves falou sobre como as pessoas podem enxergar seu comportamento discreto no programa e "adivinhou" a fama de planta que ganhou do público.

fotogaleria "Prefiro ser planta do que ser cancelada. As pessoas vão falar: 'você não faz nada'. Tá bom. Legal. Não faço nada mesmo. Só fico trocando de cabelo/ lace todo dia. Sério, isso é algo que eu realmente fico pensando aqui dentro. Queria ser igual vocês que ficam falando com segurança sobre tudo. Eu não sei falar assim, não", disse.

Em diversas ocasiões, Ludmilla saiu em defesa da esposa e comentou o estilo de jogo da dançarina. "É aqui que virou moda chamar a minha Bru de verdinha? Porque vocês sabem que eu acompanho o BBB quase que 24 horas e estou vendo pelo menos uns 5 lá que não entregam nada e vocês quietinhos", rebateu.

"Ela tem uma leitura muito precisa do jogo, nunca deixa de falar o que pensa, fala na cara de quem tiver que falar e ainda é uma grande gostosa. 'Ah mas eu vejo pay-per-view e não vejo nada disso'. Tá vendo errado", acrescentou.