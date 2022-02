Andressa Miranda - Reprodução/Instagram

Andressa MirandaReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 18:13

Rio - Andressa Miranda, esposa de Thammy Miranda, comentou a surpresa de Jade Picon durante o último paredão. O choque da influenciadora veio após Tadeu Schmidt anunciar que Arthur Aguiar, indicado por Jade, foi o menos votado na berlinda que eliminou Naiara Azevedo. Durante o discurso, o apresentador revelou que o ator não chegou "nem perto de sair".

fotogaleria "Muito dissimulada e egocêntrica. Quer saber quem é uma pessoa, dê poder a ela", escreveu a modelo que marcou o perfil de Jade Picon.

A esposa de Thammy ainda revelou que gostaria de participar do reality show. "Vocês iam chorar de rir com a minha participação. Ou iam me odiar, ou iam me amar. As pessoas não estão acostumadas com quem fala a verdade na cara, e eu sou desse tipo. Ia dar muito ruim", disse.