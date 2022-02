Eliezer - reprodução da TV Globo

Eliezerreprodução da TV Globo

Publicado 09/02/2022 14:55

Rio - Eliezer e Maria decidiram conversar sobre a dinâmica do jogo na área externa da casa e fizeram reflexões sobre os últimos acontecimentos.

"Não, queria falar que ontem posso ter pego pesado nas brincadeiras, queria saber se está tudo bem", questionou Maria.

"Não, está tudo bem. Ontem, eu fiquei muito pensativo, porque assim, até domingo... não tem nada a ver com você, não. Até domingo, eu acho que estava muito disperso para o que estava acontecendo aqui. Eu fico vivendo, brincando, conversando com todo mundo, e aconteceu aquela situação do domingo. Então, depois das palavras do Tadeu e, principalmente, o Jogo da Discórdia, eu acho que finalmente entendi que isso daqui é um jogo", começou Eliezer.

Maria continuou a expor suas percepções sobre o jogo. "O Arthur [Aguiar], ele me mostrou algumas coisas. E me mostrou uma outra visão de um jogo configurado. E aí, então, agora, finalmente, acho que eu consigo ver um jogo, ao invés de ser uma convivência. Antes, eu estava vendo só uma convivência, eu estava prezando por uma boa convivência. Mas, prezar por uma boa convivência não vai me manter no jogo. Acho que pode impedir que eu vá para o Paredão por agora, por exemplo", disse a atriz.

"Eu acho que, pelos resultados dos Paredões que vêm acontecendo, se você juntar todos os discursos, a mensagem do Tadeu é muito clara. Isso aí é sobre comprometimento, entendeu? E eu estava um pouco, estava achando que, somente colocar o coração na frente de todas as minhas atitudes aqui dentro, era o suficiente para, talvez, me manter até o final. E acho que não é esse o caminho", completou o brother.