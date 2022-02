Tiago Abravanel é consolado após saída de Naiara Azevedo do 'BBB 22' - Globo

Tiago Abravanel é consolado após saída de Naiara Azevedo do 'BBB 22'Globo

Publicado 09/02/2022 09:29 | Atualizado 09/02/2022 09:47

Rio - Tiago Abravanel ficou aos prantos após a saída de Naiara Azevedo do "BBB 22" e precisou ser consolado pelos colegas de confinamento. Mas a emoção do ator no gramado da casa mais vigiada rendeu memes na web e foi comparada a um "velório". Telespectadores relembraram até o choro de Flayslane, da 20ª edição.