Naiara Azevedo e Tiago Abravanel - Globo

Naiara Azevedo e Tiago AbravanelGlobo

Publicado 01/02/2022 09:57 | Atualizado 01/02/2022 10:02

Rio - Na madrugada desta terça-feira, Naiara Azevedo tirou satisfação com Tiago Abravanel após Jogo da Discórdia . Durante a interação ao vivo com Tadeu Schmidt, os brothers tiveram de escolher pessoas para encaixar em categorias como "não faz falta na casa" e "já me decepcionou". O neto de Silvio Santos disse que a sertaneja é a sua grande decepção do jogo.

fotogaleria

Os dois já eram amigos antes do confinamento, por isso, Naiara ficou tão chateada. "Você não precisava ter me exposto ali. Agora, eu colocaria seu nome no 'já me decepcionou', me decepcionou agora. Eu jamais colocaria seu nome no me decepcionou ali ou ter exposto naquele quadro de maneira alguma. Várias pessoas poderiam ter feito qualquer coisa pra você e colocar ali, mas você resolveu colocar o meu", disse Naiara.

"Eu não disse para você que você me decepcionou? Mas eu não tenho medo de me expor. Tanto é que eu chorei na festa", respondeu Tiago na sequência. "Você não se expôs, você me expôs. É diferente. Foi minha cara que você colocou ali e expôs. Ninguém fez mais nada para você para me colocar ali no já decepcionou?", rebateu a cantora.

"Você poderia ter colocado 'atrapalha o seu jogo', 'palestrinha' para mim", reforçou Naiara. Tiago, então, reforçou o seu posicionamento. "Sim, mas você me decepcionou. A pessoa que eu tenho mais conexão e que mais me decepcionou, foi você", disse ele.

"Mas só eu?", indagou Naiara. "Não, gente, existem 19 pessoas ali... E a que mais me decepcionou foi você", respondeu o ator mais uma vez.