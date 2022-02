Naiara Azevedo no ’Mais Você’ - Reprodução/Globo

Naiara Azevedo no ’Mais Você’Reprodução/Globo

Publicado 09/02/2022 14:35 | Atualizado 09/02/2022 14:38

Rio - Naiara Azevedo foi a terceira eliminada com 54,77% dos votos na noite desta terça-feira (08), a sister enfrentou Douglas Silva e Arthur Aguiar. Na manhã desta quarta-feira (09), a cantora participou do "Mais Você", com Ana Maria Braga e falou sobre sua passagem no jogo. Ela ainda não perdeu a oportunidade de alfinetar Jade Picon.