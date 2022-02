Jade Picon no 'BBB 22' - Globo

Publicado 09/02/2022 09:03

Rio - Líder da semana, Jade Picon indicou Arthur Aguiar direto ao paredão do "BBB 22", mas falhou porque o ator foi o menos votado na votação desta semana, que eliminou Naiara Azevedo . Em conversa com Laís e Bárbara, após a divulgação do resultado por Tadeu Schmidt, a influenciadora se mostrou perplexa com o retorno do marido de Maíra Cardi.

No quarto da Líder, Jade questionou as amigas se ela pode se tornar alvo do ator daqui em diante. "Na opinião de vocês, eu viro o alvo do Arthur agora?", questionou. "Acho que não", responderam as colegas de confinamento, que ainda brincaram sobre as três virarem alvo de Arthur e Douglas Silva. "Alvo do Arthur e do DG, os dois que voltaram do paredão. Estamos lascadas", disse Bárbara, aos risos.



"Eu não forço nada de relação. Pelo o que conversei com ele, a gente estava tranquila, porque era realmente a resposta que queria ter. Mas isso também não responde, tipo... Ele é sensacional? Ele é o cara? Não sei. Vou ficar atenta aos sinais, mas não me surpreenderia se ele ganhasse Líder e me colocasse no Paredão", continuou a líder.