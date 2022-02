Eliezer no 'BBB 22' - Globo

Publicado 09/02/2022 13:01 | Atualizado 09/02/2022 13:06

Rio - Confinado no "BBB 22", a visão de Eliezer sobre o jogo parece ter mudado. Em conversa com Vinicius enquanto caminhava na esteira, ele falou sobre a necessidade de mudar de estratégia. Até então, o participante tem boa relação com os demais brothers e não se envolve em polêmicas.

“Eu antes de entrar achei: ‘Vou entrar lá dentro e seguir meu coração, vou deixar nas mãos de Deus’. Continuo deixando nas mãos de Deus, mas é arriscado, tem que ter alguma estratégia. Eu não tinha estratégia nenhuma até domingo. E eu estou montando a minha estratégia agora, porque eu acho que pode acontecer comigo, com você, com o Tiago [Abravanel]... A gente pode, talvez, demorar para ir para o paredão, a gente pode ter vida longa aqui dentro, mas, quando for, se a gente for visto como uma pessoa que não fede, nem cheira aqui dentro, a gente é eliminado”, reflete. "A gente sai", concorda o amigo.

“De nada adianta, então, você buscar uma boa convivência se lá fora isso não fizer diferença. E já temos um mês de jogo, um mês de programa. O lance é agora, tanto eu quanto você, acho que nós somos queridos pela casa inteira, as pessoas gostam da gente, a gente até hoje não teve problema com ninguém, mas entende que isso não é o suficiente?”, continua Eliezer.

“Essa sequência de fatos de domingo, segunda e ontem, virou muito minha chavinha em relação de jogo”, finaliza ele, fazendo referência à formação do paredão, Jogo da Discórdia e eliminação de Naiara Azevedo.