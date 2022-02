Maria debocha de Elizer - reprodução da TV Globo

Publicado 09/02/2022 16:11

Rio - Maria estava com a língua afiada na madrugada desta quarta-feira. Na cozinha do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, a atriz e cantora debochou de Eliezer ao dizer que ele não é bom de cama durante uma conversa com Natália, Eslovênia, Bárbara e Brunna Gonçalves. O designer ficou claramente sem jeito com a declaração da sister.

Tudo aconteceu quando eles estavam na mesa de jantar. Após Eli dizer que era ativo no programa, Maria ironizou: ”Você não está sendo ativo nem na cama...Depois dessa, saio do recinto”, comentou a atriz ao deixar o local. Sem jeito, o designer pediu ajuda para Eslô. “Defenda a família, Eslô”, comentou. “Defender o quê?”, questionou a modelo. Eliezer, então, se explicou: “Eu sou um rapaz de família. Eu sou difícil. Não é chegar e pá. Tem que me conquistar e ir aos poucos”.

Maria voltou para a cozinha e pressionou o brother. “Eu não fui aos poucos? Não tomei as atitudes?”. “Tem que conquistar aos poucos”, respondeu o designer. "Nem a massagem que te pedi há quatro dias você fez. Eu que merecia ser conquistada”, soltou a cantora. “Eu sou difícil”, frisou ele. “Você é difícil onde? Na primeira oportunidade que eu te agarrei ali a gente foi pra debaixo do lençol. Agora você fala que é difícil?", perguntou a atriz. "Eu sou um rapaz de família, pra casar. Comigo tem que ter um passo a passo, tem que levar pra jantar... No terceiro encontro depois", destacou Eli.

A sister, então, relembrou as etapas do affair entre eles: "Depois do terceiro encontro se você parar pra pensar... Primeiro foi um beijo na festa, depois a gente foi para o edredom e a terceira a gente transou. Não está bom para você?”, questionou ela. O designer se divertiu com a situação. ‘‘Gente, me ajuda aqui’’, disse aos risos.