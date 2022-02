Natália no - Reprodução/Globoplay

Publicado 09/02/2022 16:55

Rio - Momento climão no "Big Brother Brasil 22". Natália flagrou Arthur Aguiar em um momento íntimo no banheiro. A sister comentou a situação com Linn e Jessi, ela relatou que quando encontrou o brother no banheiro ficou totalmente envergonhada.

fotogaleria

"Eu não sirvo pra ficar numa casa que não tem tranca no negócio, disse Natália. “Hoje, sem querer, eu fiquei um tempão acordada, acordando. Eu não vi nada de banheiro, ninguém indo no banheiro. Beleza. […] Gente, sem querer, morrendo de vergonha, eu acordei meio sonsa. Fui no banheiro. Na hora que eu fui no banheiro, eu abri e tinha Arthur", disse ela.