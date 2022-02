Bárbara opina sobre relacionamento de Maria e Eliezer durante bate-papo com Jade e Laís - reprodução da TV Globo

Publicado 09/02/2022 16:28

Rio - Bárbara soltou o verbo sobre Maria durante uma conversa com Laís e Jade Picon no quarto do líder, do 'Big Brother Brasil 22', na madrugada desta quarta-feira. A modelo criticou a maneira que a atriz e cantora trata Eliezer, seu affair no reality.

“A Maria me assusta um pouco às vezes", começou a modelo. “Eu acho que não está legal isso lá fora", emendou a médica. A digital influencer, então, pergunta o que a atriz fez. Após uns segundos de silêncio, a Laís comentou: "Eu tenho até vergonha".

Bárbara explicou que nem sempre Eliezer está a vontade de ter relações com Maria. "Tem que sentir se a pessoa está à vontade pra aquilo. Ele estava todo desconfortável. Ela estava quase obrigando ele a comer ela", pontuou. “Eu não sei, mulheres empoderadas também assustam", rebateu Jade. “Tem uma diferença. Ela tem que sentir dele, se ele está a fim disso também", opinou a modelo.

A digital influencer, então, falou sobre a postura de Eliezer em relação a isso. “Mas ele também não é nenhum coitadinho, ele pode falar. Tem que partir dele também". Bárbara destacou: “Se eu viro pra um cara e falo: ‘me come’, e ele faz assim (expressão de assustado), eu já entendo que não quer. Eu não sou uma pessoa de atitude assim, até admiro quem seja, mas botar tanta pressão, daí já acho que ela exagera".